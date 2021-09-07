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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 сентября 21, 14:54
Xiaomi запустила страницу со статусом неисправностей в MIUI
MIUI 13
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Xiaomi продолжает работать над улучшением программного обеспечения MIUI, добавляя новые функции и повышая стабильность.
Чтобы резюмировать этот процесс и работу, компания запустила специальную страницу на официальном сайте, где собраны сообщения о неисправностях и их статус.

В настоящее время список включает почти четыре десятка неисправностей. При этом часть из них связана с программным обеспечением MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 12, которая пока не доступна для широких масс. На странице также есть описание неисправности и ориентировочные сроки решения. Правда, версию хотя бы на английском языке нам найти не удалось.

Источник: https://hi-tech.ua/
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