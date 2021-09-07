Xiaomi запустила страницу со статусом неисправностей в MIUI

Чтобы резюмировать этот процесс и работу, компания запустила специальную страницу на официальном сайте, где собраны сообщения о неисправностях и их статус.





В настоящее время список включает почти четыре десятка неисправностей. При этом часть из них связана с программным обеспечением MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 12, которая пока не доступна для широких масс. На странице также есть описание неисправности и ориентировочные сроки решения. Правда, версию хотя бы на английском языке нам найти не удалось.



