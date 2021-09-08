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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 сентября 21, 11:25
Xiaomi MIX 5: экран с разрешением 2K и 200 Вт зарядка
Xiaomi
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Xiaomi после трехлетнего затишья представила Mi MIX 4 с фронтальной камерой под экраном.
Согласно последним новостям от известного блогера Digital Chat Station, флагман следующего поколения получит аналогичное решение с более высоким разрешением для экрана.

В то же время, благодаря 500 миллионам исследований и разработок Xiaomi, четкость экрана в области фронтальной камеры и возможности съемки были подняты на новый уровень. Но у такого решения еще много недостатков, которые предстоят решить. Фронтальную камеру в Mi MIX 4 все еще можно разглядеть под разными углами, а разрешение у дисплея совсем не флагманское — Full HD+.



Благодаря посту Digital Chat Station стало известно, что проводная быстрая зарядка будущего Mi Mix будет иметь мощность 200 Вт. Она была запланирована заранее, а массовое производство ожидается в следующем году.

Также Mi Mix 5-го поколения получит дисплей с разрешением 2K. Каких-либо подробностей о других технических характеристиках смартфона, а также его дате презентации в данный момент нет.

Источник: https://prostomob.com/
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