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IT-Индустрия
ИТ-Новости
9 сентября 21, 12:28
Анонсирован смартфон Realme 8i
смартфон Realme 8i
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Китайская компания Realme провела в Индии большое мероприятия, на котором представила несколько новых продуктов. Первая новинка - смартфон Realme 8i.
Новинка получила LCD-панель с разрешением FHD+, частотой обновления обновления изображения 120 Гц и 100-процентным охватом цветового диапазона DCI-P3. На лицевой стороне установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера, тогда как разрешение основной камеры составляет 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

В основу Realme 8i положен мобильный процессор Helio G96, который работает вместе с 4-6 ГБ оперативной памяти. За счёт технологии DRE можно повысить объём ОЗУ до 11 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора в новинке составила 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки -18 Вт. Также отметим прошивку Realme UI 2.0 на базе Android 11.

Старт продаж смартфона запланирован на 14 сентября текущего года. Версию с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 64 ГБ китайская компания оценила в 190 долларов. Стоимость модификации с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ составила 215 долларов.

Источник: https://china-review.com.ua/
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