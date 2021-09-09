Анонсирован смартфон Realme 8i

Новинка получила LCD-панель с разрешением FHD+, частотой обновления обновления изображения 120 Гц и 100-процентным охватом цветового диапазона DCI-P3. На лицевой стороне установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера, тогда как разрешение основной камеры составляет 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп.





В основу Realme 8i положен мобильный процессор Helio G96, который работает вместе с 4-6 ГБ оперативной памяти. За счёт технологии DRE можно повысить объём ОЗУ до 11 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора в новинке составила 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки -18 Вт. Также отметим прошивку Realme UI 2.0 на базе Android 11.





Старт продаж смартфона запланирован на 14 сентября текущего года. Версию с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 64 ГБ китайская компания оценила в 190 долларов. Стоимость модификации с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ составила 215 долларов.



