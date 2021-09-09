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IT-Индустрия
ИТ-Новости
9 сентября 21, 12:30
Ray-Ban совместно с Facebook создала "умные очки"
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Известный инсайдер уже опубликовал их изображения.
Компании Facebook и Ray-Ban объявили о создании собственных умных очков. Гаджет должны представить в ближайшее время, однако инсайдеры уже добыли изображения "смарт-очков".

Авторитетный инсайдер Эван «Evleaks» Бласс опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото умных очков Ray-Ban.

Очки получили название Ray-Ban Stories. Похоже, что логотип Facebook разместили только на коробке, и на самом устройстве его не будет. Инсайдер опубликовал три стиля оправы - Wayfarer, Round и Meteor - и все они очень похожи на классические конструкции Ray-Ban. Отличие, конечно же, в наличии двух камер у петель по бокам. Также есть кнопка в верхней части правого дужки, которая потенциально может использоваться для управления камерами.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг ранее говорил, что очки получат «культовый форм-фактор Ray-Ban, и они позволяют делать довольно изящные вещи». Однако у гаджета нет экранов для функциональности AR. Цукерберг сказал, что этот продукт является частью «пути компании к полноценным очкам дополненной реальности в будущем», и в разработке также находятся более продвинутые очки AR. Пока инсайдер предоставил мало информации о продукте, однако компания обещает представить очки уже сегодня.



Источник: https://informator.ua/
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