Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 сентября 21, 11:45
Портал "Дія" приостановит работу
Дія
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Цель обновлений приложения - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.
Портал государственных услуг "Дія" на один день остановит свою работу в связи с установкой обновлений. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила "Дія" в Facebook.

"Будут обновляться адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.

Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала - 2.00 субботы, 11 сентября.

"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее", - заявили там.

При этом в "Дії" уточнили, что обновления происходят на портале "Дія". 

"Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами", - сказано в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Илон Маск отправил очередную партию интернет-спутников.ВИДЕО
В WhatsApp скоро появятся несколько новых функций
Microsoft выпустила обновления безопасности Windows
Флагман Xiaomi 2019 года получил MIUI 12.5 в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Lenovo представила планшеты Tab P12 Pro и Tab P11 5G
Лента новостей