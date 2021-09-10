Lenovo представила планшеты Tab P12 Pro и Tab P11 5G

Lenovo Tab P12 Pro получил металлический корпус и 12,6-дюймовый дисплей (в китайской модели 10.5 дюймов). Он имеет тонкие рамки и OLED-матрицу с разрешением 2500×1600p, частотой обновления картинки 90 Гц, соотношением сторон 16:10, а также поддержкой Dolby Vision, HDR 10 и DCI-P3. В него установили восьмиядерный 7-нанометровый процессор Snapdragon 870. Чип работает в паре с 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и расширяемым накопителем на 128/256 ГБ ПЗУ UFS 3.1. Из коробки в устройстве установлена операционная система Android 11.





Камер в новинке четыре штуки: двойная фронтальная с датчиками на 8 МП + ToF и двойная основная на 13 МП + 5 МП (ширик). Поставляется планшет со сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, разъёмом для наушников, стереодинамиками JBL, чехлом-клавиатурой, фирменным стилусом и аккумулятором на 10200 мА·ч (в китайской модели 8600 мА·ч). Он поддерживает быструю зарядку на 45 Вт. Новинка выйдет в двух версиях (Wi-Fi и Wi-Fi + 5G) и будет стоить от $609.













Lenovo Tab P11 5G использует Qualcomm Snapdragon 750G. В новинке также установлена ОС Android 11, 6/8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128/256 ГБ, который можно расширить картой памяти. Питается планшет от аккумулятора на 7000 мА·ч. Он заряжается через порт USB-C с помощью блока питания на 20 Вт.





Он получил слот для SIM-карты с поддержкой сети пятого поколения, а также 11-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления картинки 60 Гц. Панель имеет разрешение 2000×1200p. На передней стороне устройства установили 8-мегапиксельную фронтальную камеру для видеозвонков, а сзади — основную на 13 Мпикс. В планшете есть ещё четыре динамика JBL с Dolby Atmos, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, а также коннекторы для подключения аксессуаров. Lenovo Tab P11 5G появится в Европе в октябре. Новинку будут продавать в трёх расцветках и с ценником от 499 евро.



