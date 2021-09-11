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IT-Индустрия
ИТ-Новости
11 сентября 21, 11:29
В Крыму перестали работать смартфоны Xiaomi
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Пользователи смартфонов уже нашли путь решения проблемы.
Китайская компания "Xiaomi", которая специализируется на производстве электронной техники, запретила использование смартфонов в Автономной Республике Крым.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает "XDA Developers".

Ограничения на пользование ввели не только на украинском полуострове, но и в других странах и регионах мира. Жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Судана также попали под запрет.

О блокировании смартфонов пользователи начали сообщать еще в начале сентября. Теперь на экранах телефонов появляется извещение, что "политика Xiaomi не позволяет продажу или эксплуатацию продукта на территории, на которых его пытались активировать".



Дело в том, что компания запрещает поставлять и использовать смартфоны марки в нескольких странах и регионах мира. Поэтому можно предположить, что благодаря блокированию "Xiaomi" борется с, так сказать "серыми" устройствами, которые попали в руки пользователей нелегальным путем.

Однако сейчас уже есть решение, как можно предотвратить блокирование телефона. Для этого нужно установить стороннюю прошивку. Тогда смартфон снова работать, как и раньше. Что касается устройств, которые используют на разрешенных территориях, то в их пользователей никаких проблем с блокировкой не возникало.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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