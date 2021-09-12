Xiaomi о о блокировке смартфонов в Крыму

«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств», — заявили в корпорации.





Ранее на портале XDA-Developers появилась информация, что китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и Крыму. По данным портала, о проблемах с использованием смартфонов сообщают жители указанных регионов на форумах Reddit, Facebook и других соцсетей.





Так, после нескольких дней использования устройств на экранах якобы возникал знак блокировки и появлялось сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или эксплуатацию продукта на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь с розничными продавцами напрямую для получения дополнительной информации».



