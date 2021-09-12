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IT-Индустрия
ИТ-Новости
12 сентября 21, 10:57
Xiaomi о о блокировке смартфонов в Крыму
Xiaomi
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Китайская корпорация Xiaomi прокомментировала сообщения о блокировке ее смартфонов в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств», — заявили в корпорации.

Ранее на портале XDA-Developers появилась информация, что китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и Крыму. По данным портала, о проблемах с использованием смартфонов сообщают жители указанных регионов на форумах Reddit, Facebook и других соцсетей.

Так, после нескольких дней использования устройств на экранах якобы возникал знак блокировки и появлялось сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или эксплуатацию продукта на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь с розничными продавцами напрямую для получения дополнительной информации».

Источник: https://internetua.com/
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