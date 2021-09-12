iPod touch на 16 ГБ 2013 года выпуска признан устаревшим

Признание устаревшим приводит к тому, что данное устройство более не будет обслуживаться компанией. Также прекращаются поставки запчастей для iPod touch на 16 ГБ 2013 года сторонним фирмам.





Указанный плеер, напомним, оснащен 4-дюймовым дисплеем с разрешением 640 x 1136 пикселей, чипом Apple A5, комплектными наушниками EarPods. Сам iPod предлагался в черном цвете с крышкой серебристого цвета.





К слову, все устройства Apple спустя 5 лет после остановки продаж теряют возможность гарантийного обслуживания, а спустя 7 лет признаются устаревшими.



