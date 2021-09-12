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IT-Индустрия
ИТ-Новости
12 сентября 21, 10:59
iPod touch на 16 ГБ 2013 года выпуска признан устаревшим
iPod touch на 16 ГБ 2013 года
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Компания Apple признала устаревшим очередной свой девайс — iPod touch с 16 ГБ памяти, который был выпущен в 2013 году.
Признание устаревшим приводит к тому, что данное устройство более не будет обслуживаться компанией. Также прекращаются поставки запчастей для iPod touch на 16 ГБ 2013 года сторонним фирмам.

Указанный плеер, напомним, оснащен 4-дюймовым дисплеем с разрешением 640 x 1136 пикселей, чипом Apple A5, комплектными наушниками EarPods. Сам iPod предлагался в черном цвете с крышкой серебристого цвета.

К слову, все устройства Apple спустя 5 лет после остановки продаж теряют возможность гарантийного обслуживания, а спустя 7 лет признаются устаревшими.

Источник: https://ilenta.com/
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