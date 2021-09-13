Xiaomi 11 Lite 5G NE: новый бюджетный суб-флагман

Поводом к такому предположению стало появление смартфонов с непонятными литерами позади основного названия.





Последние из примеров — Redmi Note 10 JE и Xiaomi 11 Lite 5G NE. В первом случае аббревиатура расшифровывается как «Японское издание» («Japan Edition»), тогда как во втором случае черт ногу сломит. Пока публика гадает, что означают литеры NE (National Edition? New Edition? New Era?), польский эксперт Кацпер Скржипек предположил, что аббревиатура может указывать на то, что смартфон ориентирован на конкретный регион планеты.





Устройство в сертификационных документах фигурирует под кодовым именем «lisa» и символьным обозначением 2109119DG. Ни о каком существенном отличии внешнего вида обсуждаемого смартфона от дизайна Mi 11 Lite речь не идет. То есть простой обыватель вряд ли сможет быстро отличить один телефон от другого.





Из сертификации TENAA следует, что публике будет представлен заурядный и ничем не выдающийся смартфон с 6,55-дюймовым OLED-экраном Full HD+. Габариты девайса в миллиметрах — 160,53х75,72х6,81, вес — 157 гр.





Для придания гаджету хоть чего-нибудь выдающегося, маркетологи прибегли к «приторно-романтической заманухе», окрестив обычный черный цвет корпуса «загадочным» термином Vinyl Black. К синему цвету присовокупили слово Jazz, а к коралловому – слов Tuscany. На устройство в белом цветовом исполнении «романтического» эпитета, по-видимому, не нашлось (фантазия имиджмейкеров хватило лишь на указание «матового эффекта»).





Относительно процессора внятных сведений нет. Фигурирующие в экспертном сообществе слухи «наделяют» устройство чипсетом Snapdragon 778G, однако официальных подтверждений этому нет.





То же касается памяти. Возможные варианты – оперативка на 6/8/12 Гб в комплекте со встроенной «меморией» на 128/256/512 Гб. Некоторые информаторы вещают о том, что «топовая» версия будет обладать возможностью расширения до 1 ТБ.





Батарея, судя по большинству утечек, будет иметь емкость 4250 мА*ч, а блок камер состоять из 20-мегапискельного селфи-модуля спереди и датчиков на 64/8/2 Мп на тыльной стороне устройства.





Наиболее вероятная дата презентации – 15 сентября, вместе со смартфоном 11Т и планшетом Pad 5.



