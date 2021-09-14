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IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 сентября 21, 12:18
Южная Корея оштрафовала Google почти на $180 млн
Google
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Южнокорейский регулятор обязал Google устранить недочеты, в том числе внести исправления в соглашение с производителями смартфонов.
В Южной Корее антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Google на 207,4 млрд вон ($176,8 млн) за предполагаемое злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на регулятор во вторник, 14 сентября.

По его данным, Google препятствовал рыночной конкуренции, требуя от производителей смартфонов заключить соглашение, в соответствии с которым последние не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы (ОС) Android. Это, согласно регулятору, препятствовало инновационной деятельности в создании новых ОС для смартфонов.

Помимо штрафа, регулятор обязал Google устранить недочеты, в том числе внести исправления в соглашение с производителями смартфонов. Ожидается, что эти меры "помогут подготовить почву для возрождения конкуренции на рынках мобильных ОС и приложений".

В настоящее время проводится расследование в отношении Google касательно недобросовестной продажи цифровой рекламы, а также новой политики компании по взиманию комиссии с разработчиков приложений в размере 30% от выручки.

Источник: https://korrespondent.net/
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