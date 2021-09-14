Xiaomi анонсировала свои первые умные очки

Очки оборудованы 5-мегапиксельной камерой, поддерживает навигацию и имеет дисплеи MicroLED диагональю 0,13 дюйма. На борту есть процессор с четырьмя ядрами на архитектуре ARM, накопитель для хранения фотографий, а также контроллеры Wi-Fi и Bluetooth.





Xiaomi Smart Glasses поддерживают подключение к смартфонам. Очки могут выводить самые важные обновления. Ещё одной особенностью модели является поддержка голосового управления. Стоимость и сроки появления коммерческой версии Xiaomi Smart Glasses пока что не уточняются.











