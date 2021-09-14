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14 сентября 21, 13:07
Xiaomi анонсировала свои первые умные очки
Xiaomi Smart Glasses
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Новинка называется Xiaomi Smart Glasses.
Очки оборудованы 5-мегапиксельной камерой, поддерживает навигацию и имеет дисплеи MicroLED диагональю 0,13 дюйма. На борту есть процессор с четырьмя ядрами на архитектуре ARM, накопитель для хранения фотографий, а также контроллеры Wi-Fi и Bluetooth.

Xiaomi Smart Glasses поддерживают подключение к смартфонам. Очки могут выводить самые важные обновления. Ещё одной особенностью модели является поддержка голосового управления. Стоимость и сроки появления коммерческой версии Xiaomi Smart Glasses пока что не уточняются.



Источник: https://china-review.com.ua/
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