Apple представила новинки

В Купертино прошла ежегодная презентация компании Apple, на которой были представлены новый iPhone 13, его mini-версия и iPhone 13 Pro в двух размерах. В ходе мероприятия были анонсированы и другие устройства компании, включая iPad следующей генерации и смарт-часы Apple Watch седьмого поколения.





iPhone 13 mini и iPhone 13. Оба смартфона оснащены OLED-дисплеями с прочным покрытием Ceramic Shield. У iPhone 13 mini – диагональ 5,4 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей, у iPhone 13 – 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей. При этом инженеры увеличили яркость подсветки на 28%.





Аппаратная часть устройств функционирует на базе нового, более мощного и экономичного 5-нанометрового шестиядерного процессора Apple A15 Bionic. Смартфоны имеют двойную основную камеру: 12-мегапиксельную сверхширокоугольную и 12-мегапиксельную широкоугольную с улучшенной системой стабилизации sensor-shift.





В ходе мероприятия была представлена и следующая версия «умных часов» — Apple Watch 7. Девайс получил более крупный экран и обновленный дизайн. Яркость подсветки также несколько увеличена, а интерфейс управления стал более интуитивным. Apple Watch 7 снабжены повышенной защитой от внешних факторов воздействия и функцией ускоренной зарядки.





На презентации компания также представила новую бюджетную модель iPad, оборудованную последней версией чипа A13. В Apple говорят, что новый процессор обеспечит более высокую производительность планшета. Характеристики камер устройства также обновлены и улучшены.



