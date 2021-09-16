Xiaomi представила новые сверхмощные гаджеты

Китайский производитель Xiaomi в среду, 15 сентября, провел онлайн-презентацию своих новинок и представил публике три важных гаджета. Речь идет о смартфонах Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE, международной версии планшета Mi Pad 5, а также новой версии браслета Mi Band 6.





Xiaomi 11T Pro изготовлен из алюминия и стекла Gorilla Glass Victus. Он обладает мощным процессором Snapdragon 888 с дополнительными 8 или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти.





Гаджет поддерживает супербыструю 120 Вт зарядку. Кстати, адаптер идет в комплекте. Таким образом 5000 мАч батарея полностью заряжается за 17 минут. В новом смартфоне есть 6,67-дюймовый AMOLED FHD+ экран с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 480 Гц. При этом максимальная яркость экрана 1000 нит. Также в не есть HDR10+, Dolby Vision, TrueColor, Sunlight Mode 3.0 и Reading Mode 3.0. А еще боковой биометрический сенсор, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и USB-C.





Основная камера с разрешением 108 Мп (f/1.75) и оптической стабилизацией изображения. А вторая - 8 Мп. Она оснащена ультраширокоугольным модулем 120 градусов и апертурой f/2.2, третья - TeleMacro - 5 Мп, разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.





Xiaomi 11T Pro функционирует на базе прошивки MIUI 12.5 и Android 11. Он доступен в модификациях 8/128 ГБ 8/256 ГБ и 12/256 ГБ стоимостью €649, €699 и €749 соответственно.





Это более простой смартфон. Однако он тоже выполнен из металла и стекла. Но уже обладает процессором Dimensity 1200-Ultra вместо Snapdragon 888. В нем есть 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Быстрая зарядка уменьшена со 120 Вт до 67 Вт. Длительность зарядки достигает 36 минут.





Цена Xiaomi 11T 128 ГБ и 256 ГБ составит €499 и €549 соответственно.





Это новая версия смартфона Mi 11 Lite 5G. Отличается он только процессором Snapdragon 778G вместо Snapdragon 780G. Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED DotDisplay с поддержкой технологии 10-bit TrueColor, Dolby Vision, HDR и HDR 10+ и разрешением 2400×1080 с частотой обновления 90 Гц.





Основная камера в смартфоне тройная: 64 МП основная, 8 МП – широкоугольная и 5 МП – телемакро. Разрешение фронтальной камеры - 20 Мп, а емкость аккумулятора - 4250 мАч.





Цена Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128 ГБ и 8/128 ГБ €369 и €399 соответственно.



