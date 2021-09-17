Смартфон Realme C25Y с чипом Unisoc и 50-Мп камерой

В частности, установлен процессор Tiger T610. Он содержит два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 1,8 ГГц, шесть ядер ARM Cortex-A55 с той же частотой и графический ускоритель Mali G52.





Смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем формата HD+ (1600 × 720 точек) с яркостью 400 кд/м2 и 65-процентным охватом цветового пространства NTSC. В небольшом экранном вырезе располагается 8-мегапиксельная селфи-камера.





Тройная тыльная камера вобрала в себя 50-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный макромодуль и ещё один 2-мегапиксельный сенсор. Сзади также находится дактилоскопический сканер.













В арсенале Realme C25Y — 4 Гбайт оперативной памяти, накопитель на 64 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, стандартное гнездо для наушников на 3,5 мм. Габариты составляют 164,5 × 76 × 9,1 мм, вес — 200 г. Использована аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой. Ориентировочная цена новинки — 160 долларов США.



