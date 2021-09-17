Xiaomi 12 и Mix 5 установят рекорд по скорости зарядки

Этим утром известный блогер @ Digital Chat Station сообщил, что последующие флагманы Xiaomi должны быть оснащены новым поколением быстрых зарядных устройств «MDY-13-E *». Они по-прежнему имеют мощность 120 Вт, но меньше по габаритам и высокая мощность зарядки длится дольше.





Это означает, что новое поколение технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт от Xiaomi не только более портативно, но и заряжает смартфон быстрее. Блогер сообщил, что время зарядки таким сетевым адаптером снова может установить рекорд.





Получить обновлённый сетевой адаптер должны 12-ая серия флагманов и MIX 5, но дебют состоятся должен именно с Mi 12.





В дополнение к быстрой зарядке, также упоминалось появление двух вариантов основных модулей камеры в серии Xiaomi 12: с 50 Мп основным датчиком и 200 Мп.





В настоящее время только один датчик на 200 миллионов пикселей был произведен компанией Samsung. Это новейший Samsung ISOCELL HP1, который поддерживает технологию объединения пикселей 16-в-1 и «преобразовать» в одну. с 2,56 мкм С датчиком изображения с большим пикселем 12,5 МП эффект изображения будет ужасным.



