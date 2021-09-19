iPhone 13 mini оказался лучше iPhone 12 Pro Max

В столбце спецификаций официального сайта Apple перечислены три теста для оценки времени автономной работы: воспроизведение видео, воспроизведение потокового видео и воспроизведение звука.





У iPhone 13 mini с самой маленькой батареей во всей серии смартфонов номинальное время воспроизведения потокового видео — до 13 часов. Это на час больше, чем у iPhone 12 Pro Max. Время потоковой передачи iPhone 13 Pro Max достигает 25 часов, что вдвое больше, чем у iPhone 12 Pro Max.



