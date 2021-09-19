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IT-Индустрия
ИТ-Новости
18 сентября 21, 12:39
iPhone 13 mini оказался лучше iPhone 12 Pro Max
iPhone
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Apple не озвучила точных данных во время презентации, но традиционно намекнула, что емкость батарей всей серии iPhone 13 увеличилась в этом году.
В столбце спецификаций официального сайта Apple перечислены три теста для оценки времени автономной работы: воспроизведение видео, воспроизведение потокового видео и воспроизведение звука.

У iPhone 13 mini с самой маленькой батареей во всей серии смартфонов номинальное время воспроизведения потокового видео — до 13 часов. Это на час больше, чем у iPhone 12 Pro Max. Время потоковой передачи iPhone 13 Pro Max достигает 25 часов, что вдвое больше, чем у iPhone 12 Pro Max. 

Источник: https://prostomob.com/
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