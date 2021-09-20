Маск назвал сроки запуска сервиса Starlink

Руководитель SpaceX Илон Маск заявил, что официальный запуск спутникового сервиса Starlink состоится уже в октябре. Об этом Маск написал в своем Twitter-канале.





Так, отвечая на вопрос пользователя соцсети о том, когда состоится публичный запуск Starlink, Маск написал "в следующем месяце", очевидно имея в виду октябрь. Вероятно, с этого срока сервис по обеспечению интернет-соединения через спутники выйдет из стадии бета-тестирования.





По словам журналистов издания Engadget, на сегодняшний день аудитория Starlink охватывает жителей Северной Америки, части Европы, Австралии, Новой Зеландии и Чили. В ближайшее время доступ к этому сервису появится в Мексике и Японии, также компания Маска уже зарегистрировала дочерние предприятия в Южной Африке и Филиппинах.





Напомним, на прошлой неделе SpaceX запустила на орбиту очередную группу спутников Starlink.



