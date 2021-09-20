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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 сентября 21, 13:31
Смартфоны Samsung начали массово перезагружаться
Samsung
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Смартфоны «Самсунг Гэлекси» среднеценовой категории «A» и бюджетники семейства «M» продолжают оставаться под воздействием непонятного дефекта, который «замораживает» их и заставляет произвольно перезагружаться без видимых на то причин.
На указанные проблемы пожаловались владельцы моделей М31, М30s, М31s, А50, А51, А50s. У отдельных аппаратов цикл загрузки оказался бесконечным. Отмечается, что проблема затронула устройства, предназначенные для индийского рынка. Информация об аналогичных багах на этих же моделях появлялась в начале лета, однако спустя несколько дней жалобы прекратились.

Представители разработчика проблему не комментируют. Откат к заводским настройкам пока никому не помог. Пользователи, обратившиеся в фирменные сервис-центры «Самсунг», получили то ли совет, то ли предложение «осуществить замену материнской платы».

По словам приобщившихся к публикации экспертов, проблема не обязательно связана с процессорами Exynos. Ее источником может являться программное обеспечение. Однако все эти предположения пока лишь только версии.

Источник: https://prostomob.com/
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