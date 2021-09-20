Смартфоны Samsung начали массово перезагружаться

На указанные проблемы пожаловались владельцы моделей М31, М30s, М31s, А50, А51, А50s. У отдельных аппаратов цикл загрузки оказался бесконечным. Отмечается, что проблема затронула устройства, предназначенные для индийского рынка. Информация об аналогичных багах на этих же моделях появлялась в начале лета, однако спустя несколько дней жалобы прекратились.





Представители разработчика проблему не комментируют. Откат к заводским настройкам пока никому не помог. Пользователи, обратившиеся в фирменные сервис-центры «Самсунг», получили то ли совет, то ли предложение «осуществить замену материнской платы».





По словам приобщившихся к публикации экспертов, проблема не обязательно связана с процессорами Exynos. Ее источником может являться программное обеспечение. Однако все эти предположения пока лишь только версии.



