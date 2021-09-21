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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 сентября 21, 12:24
NVIDIA выпустила драйвер для Windows 11
NVIDIA
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NVIDIA выпустила новый драйвер, который добавляет поддержку DLSS (Deep Learning Super Sampling) в 28 игр и подходит как для Windows 10, так и для Windows 11.
Теперь игр с поддержкой DLSS больше 100. Эта технология позволяет повысить частоту кадров без заметного ущерба для качества изображения.

Расширение игр с поддержкой DLSS стало возможным благодаря плагину Unreal Engine 4 DLSS. Например, Alan Wake Remastered получит поддержку технологии в следующем месяце. NVIDIA обещает увеличение производительности в два раза при разрешении 4K.

По данным компании, каждый графический процессор GeForce RTX может обеспечить более 60 кадров в секунду при максимальных настройках в 4K с включённым DLSS. Такие карты, как RTX 2080 Ti в среднем могут улучшить fps c 70 кадров в секунду на 120 кадров в секунду.

Источник: https://internetua.com/
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