Apple выпустила iOS 15: что нового

Американская компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы для мобильных устройств. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Новые операционки iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 стали доступны для скачивания и установки. Отмечается, что компания позволит своим пользователям оставаться на предыдущей (14-ой) версии если им по каким-то причинам не захочется обновляться. Apple намерена в будущем выпускать обновления безопасности для устаревшей системы, однако новые функции 14-ая версия, скорее всего, уже получать не будет.





Обновить свои устройства до iOS 15 смогут владельцы смартфонов iPhone: 6, 6S, SE и SE второго поколения, 7, 7Plus, 8, 8Plus, X, XS и XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, 12, mini 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Также новинка доступна для установки на мультимедийные портативные проигрыватели iPod touch седьмого поколения.





В новой "яблочной" операционной системе разработчики, например, обновили приложение "Погода". В нём карта погоды доступна в полноэкранном режиме. На ней также можно увидеть количество осадков, качество воздуха и уровень температуры. Изменился дизайн некоторых приложений и уведомлений. Приложение Фото теперь показывает детальную информацию о снимке. Приложение Переводчик теперь умеет переводить речь в режиме реального времени. Камера получила возможность распознавания текста из фото и использование его для вставки в заметках, сообщениях и сторонних приложениях. А также многое другое.





В iPad OS появилась возможность многозадачности виджетов и библиотеки приложений. В приложении для видео- аудиозвонков Face-Time теперь пользователи смогут делиться изображением экрана.





Благодаря новой операционке для смарт-часов пользователи смогут создавать собственные циферблаты на основе портретов. Также, например, появилась функция контроля качества сна.



