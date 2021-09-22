Samsung Galaxy Z Fold 3 прошел профессиональный дроп-тест

Возможно, часть из них будет развеяна после профессионального дроп-теста, который провели ребята из PhoneBuff. С помощью специальной машины Galaxy Z Fold 3 бросили на бетонную плиту всеми возможными способами и аппарат показал себя весьма неплохо (в некоторых моментах даже лучше, чем Galaxy S21 Ultra). Наиболее интересная часть - падение внутренним дисплеем с ультратонким стеклом вниз.





К сожалению, полностью без потерь пройти испытание не удалось: несколько битых пикселей предательски вылезли близко к месту сгиба. Впрочем, все системы работают нормально, в том числе подэкранная фронталка.



