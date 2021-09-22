Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 сентября 21, 14:14
Samsung Galaxy Z Fold 3 прошел профессиональный дроп-тест
Samsung Galaxy Z Fold 3
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Samsung недавно выпустила уже третье поколение складного смартфона Galaxy Fold, но опасения пользователей в его надежности остаются актуальными.
Возможно, часть из них будет развеяна после профессионального дроп-теста, который провели ребята из PhoneBuff. С помощью специальной машины Galaxy Z Fold 3 бросили на бетонную плиту всеми возможными способами и аппарат показал себя весьма неплохо (в некоторых моментах даже лучше, чем Galaxy S21 Ultra). Наиболее интересная часть - падение внутренним дисплеем с ультратонким стеклом вниз.

К сожалению, полностью без потерь пройти испытание не удалось: несколько битых пикселей предательски вылезли близко к месту сгиба. Впрочем, все системы работают нормально, в том числе подэкранная фронталка.


Источник: https://internetua.com/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Facebook представила новые устройства Portal
Лента новостей