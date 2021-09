Facebook представила новые устройства Portal

И по большому счёту причиной этого является глобальная пандемия коронавируса и, как следствие, существенно возросшая зависимость всего мира от видеозвонков. В связи с этим нисколько не удивительно, что соответствующая компания решила удвоить свои усилия в рамках данного направления. И специально для этого буквально вчера корпорация Facebook анонсировала сразу два новых устройства — обновлённый «стандартный» Portal+ за 349 долларов, а также новый Portal Go, который станет более упрощённой альтернативой за 199 долларов.





Но по большему же счёту Portal Go является первым портативным интеллектуальным дисплеем компании. И да, вы всё правильно поняли — Portal Go можно будет без какого-либо труда вынуть из зарядной док-станции для того, чтобы впоследствии носить с собой. На спинке устройства, кстати, имеется встроенная ручка, предназначенная для удобной переноски. Но даже и без неё Portal Go имеет весьма компактный форм-фактор с 10-дюймовым дисплеем и разрешением 1280×800. Корпус, кстати, мягкий, тканевый. Основополагающая же идея данного портативного устройства, согласно словам Facebook, заключается в том, что пользователи могут хранить устройство, к примеру, на кухне или в офисе.





Но при этом в абсолютно любой момент его можно будет переместить в любое другое место, если вам внезапно понадобится перейти в другую комнату. И естественно, поскольку он портативный, его также можно совершенно спокойно выносить и использовать на улице. Компания-разработчик также заявляет, что поскольку новинка может транслировать музыку, к примеру, из Spotify, вы также можете использовать Portal Go в качестве портативной колонки. Ну а если затронуть вопрос времени автономной работы, то корпорация Facebook заявляет, что пользователи смогут получить вплоть до пяти часов разговоров один на один в Messenger без подзарядки, а также до 14 часов в режиме воспроизведения музыки, если экран будет выключен.





Помимо нового оборудования, корпорация Facebook также весьма подробным образом описала и некоторые предстоящие обновления программного обеспечения. Таким образом одним из нововведений станет режим «Домашний», который в свою очередь позволит вам делиться устройством Portal со всей семьёй. В вышеназванном режиме вы можете разрешить доступ к выбору общих приложений и контактов, оставив всё остальное личным и неприкосновенным.