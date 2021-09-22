Зеленский провел встречу с президентом Microsoft

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 22 сентября.

Зеленский и Смит обсудили пути углубления сотрудничества Украины с Microsoft и реализации совместных проектов.





"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", – подчеркнул Зеленский.





Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.





"Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", – отметил президент.





Зеленский предложил Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.





Также собеседники обсудили привлечение Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.





Кроме того, стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов госвласти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.





Зеленский пригласил президента Microsoft посетить Украину в удобное для него время.





Напомним, Владимир Зеленский назвал Украину "диджитал-столицей Европы". По его словам, только в Украине сегодня работает около 242 тысяч IT-специалистов. Много украинских айтишников трудится и в Кремниевой долине.