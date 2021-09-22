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IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 сентября 21, 20:10
Зеленский провел встречу с президентом Microsoft
Зеленский
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Украина заинтересована в дальнейшем расширении присутствия Microsoft, отметил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 22 сентября.

Зеленский и Смит обсудили пути углубления сотрудничества Украины с Microsoft и реализации совместных проектов.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", – подчеркнул Зеленский.

Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.

"Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", – отметил президент.

Зеленский предложил Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

Также собеседники обсудили привлечение Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов госвласти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Зеленский пригласил президента Microsoft посетить Украину в удобное для него время.

Напомним, Владимир Зеленский назвал Украину "диджитал-столицей Европы". По его словам, только в Украине сегодня работает около 242 тысяч IT-специалистов. Много украинских айтишников трудится и в Кремниевой долине.
Korrespondent
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