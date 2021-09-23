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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 сентября 21, 12:14
Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Studio
Surface Laptop Studio
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Microsoft отказалась от использования съёмного дисплея в пользую шарнирного крепления экрана, которое позволяет превратить устройство в планшет, что в компании и называют «режим Studio».
Самым заметным и очевидным изменением можно считать появление шарнирного механизма, который позволяет использовать ноутбук в трёх режимах. В режиме ноутбука новинка превращается в полноценный портативный компьютер с клавиатурой и тачпадом с тактильной обратной связью. Сценический режим (на фото выше) позволяет выдвинуть дисплей под углом вперёд, что может оказаться полезным во время игр, потоковой передачи видео или при проведении презентации. В сценическом режиме клавиатура закрыта дисплеем. Соответственно в студийном режиме устройство трансформируется в планшет.
 
Новинка может похвастаться 14,4-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2400 × 1600 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, а также поддержкой сенсорного управления и технологий Dolby Vision. Кроме того, взаимодействовать с ноутбуком можно с помощью нового стилуса Surface Slim Pen 2.

Что касается производительности, то Surface Laptop Studio будет поставляться с четырёхъядерными процессорами Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения. Модели с процессорами Core i5 будут предлагать графические ускорители Intel Iris Xe, тогда как модели с чипами Core i7 будут поставляться с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт видеопамяти. Будут доступны версии с 16 или 32 Гбайт оперативной памяти, а также со съёмным SSD ёмкостью до 2 Тбайт.

Ноутбук Surface Laptop Studio получил пару интерфейсов USB 4 с Thunderbolt 4, а также стандартный разъём Surface Connect для зарядки и 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры или наушников. Поддержка Thunderbolt означает, что к ноутбуку можно подключить несколько 4K-мониторов, высокоскоростной внешний накопитель или видеокарту в специальном корпусе, за счёт чего можно превратить ноутбук в полноценный игровой компьютер.

«Surface Laptop Studio - самый мощный ноутбук семейства Surface. Это кульминация многолетних инноваций Surface в разработке шарнирных механизмов, дисплеях, чипах и многом другом. Он объединяет лучшее из наследия Surface в одном мощном устройстве», - заявил вице-президент Microsoft по аппаратным продуктам Пит Кириаку (Pete Kyriacou).

С сегодняшнего дня Microsoft начинает принимать предварительные заказы на покупку Surface Laptop Studio. Стоимость новинки начинается от $1600, а в продажу она поступит 5 октября.


Источник: https://bin.ua/
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