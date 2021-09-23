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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 сентября 21, 12:16
В WhatsApp появится новая функция
WhatsApp
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Мессенджер обновляет свой функционал.
Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит жаловаться на отдельные сообщения внутри чатов, а не только на пользователя в целом.

Эксперты нашли упоминания об этом в новой бета-версии приложения.

По их словам, данная функция будет доступна как для устройству, работающих на iOS, так и на Android.

Отмечается, что новая функция позволит пользователям жаловаться на сообщения в личных, групповых чатах и даже в бизнес-аккаунтах. После отправки жалобы в модерацию поступит еще пять предшествующих сообщений, чтобы сотрудники компании лучше поняли контекст и принять решение о блокировании аккаунта, на который была подана жалоба.

Источник: https://cursorinfo.co.il/
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