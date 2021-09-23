В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит жаловаться на отдельные сообщения внутри чатов, а не только на пользователя в целом.





Эксперты нашли упоминания об этом в новой бета-версии приложения.





По их словам, данная функция будет доступна как для устройству, работающих на iOS, так и на Android.





Отмечается, что новая функция позволит пользователям жаловаться на сообщения в личных, групповых чатах и даже в бизнес-аккаунтах. После отправки жалобы в модерацию поступит еще пять предшествующих сообщений, чтобы сотрудники компании лучше поняли контекст и принять решение о блокировании аккаунта, на который была подана жалоба.



