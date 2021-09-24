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IT-Индустрия
ИТ-Новости
24 сентября 21, 10:44
Apple продала два миллиарда iPhone
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Рост продаж обусловлен выгодными программами кредитования, а розничный трафик растет из-за ослабления коронавирусных ограничений.
Корпорация Apple продала уже два миллиарда  смартфонов iPhone. Об этом сообщает 9to5mac в четверг, 23 сентября.

Как подсчитал аналитик агентства Asymco Гораций Дедиу (Horace Deidu), корпорация реализовала двухмиллиардный iPhone буквально на днях. При этом Apple не афиширует данную информацию.

"Когда числа становятся такими большими, происходит снижение чувствительности", - пояснил Дедиу и добавил, что говорить о двух миллиардах смартфонов не так интересно, как сообщать о миллиардном проданном устройстве.

Также он обратил внимание на то, что Apple сохраняет начальную стоимость iPhone в районе 400 долларов в течение многих лет, однако сейчас разброс цен на устройства шире, чем когда-либо.

По его мнению, рост продаж обязан выгодными программами кредитования и trade-in, также розничный трафик растет из-за ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах.

Наконец, Дедиу отметил, что iPhone является самым популярным смартфоном на вторичном рынке, что специалист объяснил высоким качеством и востребованностью устройства.

Источник: https://korrespondent.net/
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