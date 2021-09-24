В приложении Дія появился новый функционал, который доступен клиентам сервисных центров Министерства внутренних дел Украины. Украинцы могут делиться документами прямо из приложения. Об этом в четверг, 23 сентября сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.





Отмечается, что отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявлять электронный паспорт в мобильном приложении и делиться цифровой копией документа.





По словам первого заместителя начальника ГСЦ МВД Юрия Смольянинова, новая функция облегчит жизнь администраторам центров и посетителям.





В пресс-службе объяснили, что приложение дает возможность делиться копиями цифровых документов и проверять их подлинность в несколько кликов.





Чтобы поделиться копией электронного паспорта, необходимо:





- открыть паспорт в приложении Дія;

- нажать на него и выбрать штрих-код;

- предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код под штрих-кодом;

- подтвердить запрос.





"Цифровая копия паспорта с е-подписью Дії передается к серверу МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору", - указано в сообщении.



