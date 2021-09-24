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24 сентября 21, 11:04
В приложении Дія появился новый функционал
Дія
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Шеринг документов должен облегчить жизнь администраторам центров и посетителям, считают в МВД,
В приложении Дія появился новый функционал, который доступен клиентам сервисных центров Министерства внутренних дел Украины. Украинцы могут делиться документами прямо из приложения. Об этом в четверг, 23 сентября сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Отмечается, что отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявлять электронный паспорт в мобильном приложении и делиться цифровой копией документа. 

По словам первого заместителя начальника ГСЦ МВД Юрия Смольянинова, новая функция облегчит жизнь администраторам центров и посетителям.

В пресс-службе объяснили, что приложение дает возможность делиться копиями цифровых документов и проверять их подлинность в несколько кликов.

Чтобы поделиться копией электронного паспорта, необходимо:

- открыть паспорт в приложении Дія;
- нажать на него и выбрать штрих-код;
- предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код под штрих-кодом;
- подтвердить запрос.

"Цифровая копия паспорта с е-подписью Дії передается к серверу МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору", - указано в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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