iOS 15: что нового будет в операционной системе

На ее основе будет работать новый флагман. Вы сможете купить iPhone 13 в АЛЛО по выгодным ценам, как только смартфон поступит продажу. А пока что предлагаем вам разобраться, какие нововведения разработчики планируют добавить в новую операционную систему.

Что же нового появится?

Нововведения в iOS 15 будут следующие:





- Улучшенная работа FaceTime. Благодаря технологии пространственного аудио кажется, что голоса участников звонка FaceTime звучат из той части экрана, где находится их изображение. А новые режимы микрофона позволяют отделить голос пользователя от фоновых шумов.





- Новый дизайн уведомлений. Теперь можно будет добавлять фото контактов для людей, а сами значки приложений увеличились в размерах.





- Функция «онлайн-текст», которая способна распознавать текст на фотографиях. Также с ее помощью можно выполнять различные действия, связанные с текстом (например, искать фотографии, в которых он запечатлен).





- Обновленный браузер Safari. Его новая панель вкладок довольно компактная и лаконичная, а навигация между вкладками очень простая из-за их расположения.





- Новые Apple-карты. Карты в iOS 15 обладают новыми способами подбора маршрутов и предоставления информации. На них более детально отображены районы, коммерческие кварталы и т. д.





И это лишь часть из большого числа нововведений, которые Apple намеревается поместить в новую ОС.



