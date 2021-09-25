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IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 сентября 21, 09:19
iOS 15: что нового будет в операционной системе
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20 сентября компания Apple планирует официальный релиз новой операционной системы iOS 15.
На ее основе будет работать новый флагман. Вы сможете купить  iPhone 13 в АЛЛО по выгодным ценам, как только смартфон поступит продажу. А пока что предлагаем вам разобраться, какие нововведения разработчики планируют добавить в новую операционную систему.
 
Что же нового появится?
 
Нововведения в iOS 15 будут следующие:

- Улучшенная работа FaceTime. Благодаря технологии пространственного аудио кажется, что голоса участников звонка FaceTime звучат из той части экрана, где находится их изображение. А новые режимы микрофона позволяют отделить голос пользователя от фоновых шумов.

- Новый дизайн уведомлений. Теперь можно будет добавлять фото контактов для людей, а сами значки приложений увеличились в размерах.

- Функция «онлайн-текст», которая способна распознавать текст на фотографиях. Также с ее помощью можно выполнять различные действия, связанные с текстом (например, искать фотографии, в которых он запечатлен).

- Обновленный браузер Safari. Его новая панель вкладок довольно компактная и лаконичная, а навигация между вкладками очень простая из-за их расположения.

- Новые Apple-карты. Карты в iOS 15 обладают новыми способами подбора маршрутов и предоставления информации. На них более детально отображены районы, коммерческие кварталы и т. д.

И это лишь часть из большого числа нововведений, которые Apple намеревается поместить в новую ОС.

Источник: https://culturemeter.od.ua/
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