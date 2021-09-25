Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 сентября 21, 09:21
Nokia выпустили автономный смартфон с большим дисплеем
Смартфон Nokia G50
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания HMD Global, которая является владельцем бренда Nokia, в очередной раз выпускает новый продукт, который возможно и не станет невероятно популярным, но в любом случае найдет своего покупателя.
Если конкретнее, то Nokia выпустили автономный смартфон с большим дисплеем, который стоит 270 евро. Теперь подробнее.

Смартфон Nokia G50 получил действительно большой 6,82-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD + (к сожалению). Работает смартфон от процессора Snapdragon 480 (вполне эргономичные процессор + 5G) в паре с 4 или 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб внутренней памяти, которую можно расширить с помощью microSD.

Фотовозможности смартфона представлено в виде двойной камеры 48 Мп + 5 Мп + датчика глубины и фронтальной камеры 8 Мп. Питается смартфон Nokia G50 от аккумулятора 5000 мАч, который выдает 2 суток автономной работы (не без помощи процессора). Кроме этого, данный аккумулятор заряжается довольно быстро благодаря зарядке мощностью 10 Вт, которая идет в комплекте. Если необходимо ускорить процесс зарядки, то можно дополнительно приобрести зарядку мощностью 18 Вт.

Работает G50 под управлением Android 11 и получать обновления в течение 2-х лет. В целом, это интересный смартфон за свою стоимость, да еще и под брендом Nokia.

Источник: https://itech.co.ua/
Ещё по теме:
Бюджетный смартфон Itel A48 с большим HD+ экраном
Китайский клон Poco X3 GT стал более доступным
Анонсирован смартфон Realme 8i
В Крыму перестали работать смартфоны Xiaomi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
iOS 15: что нового будет в операционной системе
Лента новостей