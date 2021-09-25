Если конкретнее, то Nokia выпустили автономный смартфон с большим дисплеем, который стоит 270 евро. Теперь подробнее.





Смартфон Nokia G50 получил действительно большой 6,82-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD + (к сожалению). Работает смартфон от процессора Snapdragon 480 (вполне эргономичные процессор + 5G) в паре с 4 или 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб внутренней памяти, которую можно расширить с помощью microSD.





Фотовозможности смартфона представлено в виде двойной камеры 48 Мп + 5 Мп + датчика глубины и фронтальной камеры 8 Мп. Питается смартфон Nokia G50 от аккумулятора 5000 мАч, который выдает 2 суток автономной работы (не без помощи процессора). Кроме этого, данный аккумулятор заряжается довольно быстро благодаря зарядке мощностью 10 Вт, которая идет в комплекте. Если необходимо ускорить процесс зарядки, то можно дополнительно приобрести зарядку мощностью 18 Вт.





Работает G50 под управлением Android 11 и получать обновления в течение 2-х лет. В целом, это интересный смартфон за свою стоимость, да еще и под брендом Nokia.



