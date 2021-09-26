Компания Airbus презентовала летающее электротакси. ВИДЕО

Французская компания Airbus представила на авиасаммите в Тулузе свою новую разработку — летающее такси CityAirbus NextGen, сообщает Euronews.

По информации телеканала, воздушное судно похоже на вертолет с лопастями, как у спиннера. Аппарат вмещает четырех пассажиров и развивает скорость до 120 км/ч.

Кроме этого, "летающее такси" оснащено электродвигателем.

"Он не приземлится в вашем дворе. Необходима инфраструктура. И мы планируем соединить эту инфраструктуру с уже существующими транспортными узлами. В идеале подключить его к станции метро, например, или автостоянке, парковке. Таким образом вы сможете пользоваться разными видами транспорта в их совокупности и взаимодействии", — заявил директор отдела городской аэромобильности Airbus Маркус Мэй.

Доработка CityAirbus NextGen еще не завершена. Первый полет запланирован на 2023 год.



