Дата презентации Xiaomi 11T и 11T Pro в Украине

Дата презентации входящих в семейство девайсов – 30 сентября. Начало церемонии – 16:00 по Киеву, следует из опубликованного на фейсбук-страничке китайского бренда анонса.





Трансляция мероприятия будет доступна на фирменном ютуб-канале и в соцсетях. Главными устройствами в Т-линейке являются смартфоны Xiaomi 11T/11T Pro. Эти телефоны должны стать «изюминкой» церемонии. Информацию об их примерной стоимости можно получить здесь.





Сверх того, в упомянутый модельный ряд входят планшетный ПК Pad 5, маршрутизаторы серии Mi Smart Projector II и Mesh System AX3000, а также «облегченный» смартфон «Сяоми 11 Lite 5G NE». Будут ли эти устройства фигурировать на всеукраинской презентации, пока остается неизвестным.





Эксперты уверены, что в рамках подогрева интереса публики к мероприятию украинское подразделения «Сяоми» будет постепенно раскрывать подробности церемонии.



