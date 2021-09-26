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IT-Индустрия
ИТ-Новости
26 сентября 21, 11:48
Дата презентации Xiaomi 11T и 11T Pro в Украине
Xiaomi
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Новейшая Т-линейка устройств «Сяоми» приходит в Украину.
Дата презентации входящих в семейство девайсов – 30 сентября. Начало церемонии – 16:00 по Киеву, следует из опубликованного на фейсбук-страничке китайского бренда анонса.

Трансляция мероприятия будет доступна на фирменном ютуб-канале и в соцсетях. Главными устройствами в Т-линейке являются смартфоны Xiaomi 11T/11T Pro. Эти телефоны должны стать «изюминкой» церемонии. Информацию об их примерной стоимости можно получить здесь.

Сверх того, в упомянутый модельный ряд входят планшетный ПК Pad 5, маршрутизаторы серии Mi Smart Projector II и Mesh System AX3000, а также «облегченный» смартфон «Сяоми 11 Lite 5G NE». Будут ли эти устройства фигурировать на всеукраинской презентации, пока остается неизвестным.

Эксперты уверены, что в рамках подогрева интереса публики к мероприятию украинское подразделения «Сяоми» будет постепенно раскрывать подробности церемонии.

Источник: https://prostomob.com/
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