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IT-Индустрия
ИТ-Новости
26 сентября 21, 11:52
Google представила новые функции Android
Android
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Накануне релиза Android 12 Google представила несколько новых функций, которые будут доступны и пользователям других версий мобильной ОС.
Их интеграцию во все поддерживаемые устройства компания пообещала выполнить в ближайшее время.

Одним из наиболее ярких нововведений станет возможность использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления телевизорами на Android, что существенно упростит ввод текста и навигацию. Кроме того, в настройках ОС появится переключатель Project Activate — с помощью этой функции можно будет управлять смартфоном посредством мимики и движений глаз.

Голосовой ассистент Google Assistant «выучит» команды, которые упростят взаимодействие пользователя со штатными приложениями вроде «Напоминаний». А для платформы Android Auto компания представила новое приложение GameSnacks, благодаря которому можно будет запускать игры на экране головного устройства, когда автомобиль припаркован. Для этой версии ОС также обновится популярное приложение-навигатор Waze.

Кроме того, Google пообещала, что вскоре папки с возможностью блокировки на уровне системы перестанут быть эксклюзивом серии смартфонов Pixel. Получит нововведения и экранная клавиатура Gboard. В их числе — разделение буфера обмена и быстрый доступ к скриншотам.

У функции Nearby Share вскоре появится возможность отправки контента на любые устройства, а не только те, что могут обнаруживать гаджет отправителя. Наконец, в ближайшее время в Android появится штатная функция Heads Up, которая будет периодически напоминать пользователю о необходимости быть внимательнее во время использования смартфона при движении.



Источник: https://internetua.com/
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