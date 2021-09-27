Xiaomi CIVI получил 32 Мп селфи, AMOLED и Snapdragon 778G

В сообщениях утверждалось, что серия CC9, дебютировавшая в 2019 году, была переименована в CIVI. Недавно анонсированный Xiaomi CIVI – это телефон для селфи с впечатляющим дизайном, который может привлечь покупателей-женщин.





Технические характеристики Xiaomi CIVI





Xiaomi Civi имеет 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с изогнутыми краями и отверстие в верхнем центральном положении. Он обеспечивает разрешение Full HD+ 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Одной из главных достопримечательностей CIVI является 32-мегапиксельный объектив Samsung GD1, который оснащен такими функциями, как автофокус, двойная мягкая светодиодная вспышка и технология улучшения кожи. Последняя основана на глубоком изучении характеристик кожи для устранения недостатков лица, таких как прыщи, морщины и т.д.





Основная камера





Основная камера Xiaomi CIVI состоит из 64-мегапиксельной основной камеры, сверхширокого объектива с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельной макро-камеры.





Управление





Телефон работает под управлением ОС Android 11 на базе MIUI 12.5. Что касается дизайна, он имеет стекло AG на задней панели и металлическую рамку.





Телефон работает на Snapdragon 778G и может иметь до 12 ГБ LPDDR4x памяти. Внутренняя память до 256 ГБ.





Устройство поставляется с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 55 Вт.





Смартфон предлагает другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с питанием от Dolby Atmos и аудиоразъем 3,5 мм.





Цены и доступность Xiaomi CIVI





Варианты Xiaomi CIVI и их цены следующие:





8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения – 2599 юаней (~ 404 доллара)

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения – 2899 юаней (~ 449 долларов)

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения – 3199 юаней (~ 495 долларов)





Телефон будет доступен в таких цветах, как голубой, блестящий черный и розовый. В настоящее время нет информации о его доступности за пределами Китая.



