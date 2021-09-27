Oppo представила смарт-часы Watch Free

Oppo Watch Free получили 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 280x456 пикселей, цветовым охватом DCI-P3 и плотностью пикселей 326 ppi. Прямоугольный дисплей заключен в корпус из поликарбоната, а нижняя сторона покрыта материалом из нейлонового пластика (PA). К часам крепятся силиконовые ремешки с кожаной текстурой, которые, по заявлению Oppo, являются воздухопроницаемыми и удобными для ношения во время сна.





Фитнес-трекер может отслеживать более 100 спортивных режимов, включая крикет, скайпинг, стрельбу из лука, катание на лыжах, волейбол, каякинг и бадминтон. Однако только четыре вида спорта можно отслеживать автоматически: бег, ходьба, гребля (на тренажере) и эллиптические тренажеры. Есть даже встроенный тренажер для бега.





Как и ожидалось, Oppo Watch Free получили монитор сердечного ритма и способность отображать пять зон сердечного ритма в режиме реального времени. Они также предупредят пользователя о слишком высокой или низкой частоте пульса. Также есть функции отслеживания сна, обнаружения храпа, управления воспроизведением музыки и поддержка бесконтактных платежей WeChat и Alipay. Носимое устройство имеет версию NFC, которая позволяет хранить автобусные и банковские карты для бесконтактной оплаты, но только для Китая. Oppo Watch Free также поставляются с голосовым помощником Oppo Breeno с поддержкой автономного режима.













Одна интересная функция Oppo Watch Free — это режим киберспорта. При активации все уведомления и предупреждения автоматически отправляются на часы, а не появляются на смартфоне. Режим киберспорта работает только со смартфонами Oppo Find X3 и Reno6. Однако Oppo заявляет, что позже функцию будут поддерживать и другие устройства.





За питание фитнес-трекера отвечает аккумулятор емкостью 230 мАч, который обеспечивает до 14 дней использования. Он также поддерживает быструю зарядку, 5 минут должно хватить для работы на целый день. Watch Free совместимы с устройствами под управлением Android 6.0 и новее, а также с устройствами под управлением iOS 10.0 и новее.





Oppo Watch Free будут доступны для покупки в двух цветах: Quicksand Gold и Silent Night Black. Цена составляет 549 юаней (~ $85) за стандартную версию и 599 юаней (~ $93) за версию с NFC.



