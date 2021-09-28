Xiaomi представила первую бюджетную беговую дорожку

Она минималистична по дизайну, компактна и удобна в использовании. Ее можно быстро сложить с помощью ручки и в таком положении ее толщина всего 19,2 см.





Рабочая поверхность 480 х 250 мм. Беговая дорожка имеет семислойную структуру с отличной амортизацией. Малошумный моторчик с высоким крутящим моментом и беговое полотно из мягкой резины увеличивает трение и упругость, а также эффективно защищает колена от травм.





Есть интеллектуальное регулирование скорости и поддержка совместного использования с носимыми устройствами. Нужно только запустить беговую дорожку, открыть приложение для смартфонов Xiaomi, связать данные о частоте пульса и контролировать выполнение упражнений.













Еще беговая дорожка Mijia поддерживает интеллектуальную связь со всем «умным» домом, включая интеллектуальные продукты, такие как телевизоры, кондиционеры, очистители воздуха и динамики, которые можно автоматически настраивать в зависимости от рабочего состояния беговой дорожки, обеспечивая более комфортную среду для упражнений.





Цена беговой дорожки в Китае составляет 2499 юаней ($ 386) первым покупателям в подарок достанутся Mi Band 6 NFC.











