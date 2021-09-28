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28 сентября 21, 11:04
Facebook поставил на паузу проект Instagram Kids
Instagram Kids
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Компания решила проконсультироваться с политиками, экспертами и родителями после скандального расследования Wall Street Journal.
Facebook приостановил работу над проектом Instagram Kids, сообщил глава Instagram Адам Моссери. Пауза понадобится, чтобы обсудить подводные камни с политиками, экспертами, родителями и регуляторами. Интернет-гигант выразил готовность выслушать их опасения. Кроме того, компания попытается доказать важность и нужного подобного проекта.

Заявление последовало за скандальным расследованием Wall Street Journal, авторы которого обнародовали информацию о пагубном воздействии Instagram на молодую аудиторию. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет команда Facebook проводила различные исследования и была в курсе проблем, с которыми сталкиваются пользователи-подростки.

Проект под рабочим названием Instagram Kids предназначен для аудитории младше 13 лет. Владелец фотосервиса признает, что платформа не способна верифицировать все аккаунты и убедиться в достоверности указанных сведений. Выходом из ситуации должна была стать разработка приложения, где родители могли бы отслеживать и контролировать оналйн-активность своих детей. После публикации серии материалов The Facebook Files американские сенаторы Ричард Блюменталь и Марша Блекберн объявили о начале собственного расследования.

В свою очередь, Моссери анонсировал появление инструмента родительского контроля в самом Instagram. Он позволит взрослым следить за аккаунтами тинейджеров (от 13 лет и старше). Как именно будет работать этот инструмент, сервис раскроет в ближайшие месяцы.

С выводами журналистов Моссери не согласился. По его словам, собранные инсайты способны указать на наличие проблемы, но в то же время они вдохновляют и подталкивают к переменам. Так, проблему искаженного восприятия собственного тела Instagram хочет решить при помощи двух инициатив: переключения внимания на другой тип контента (если платформа поймет, что человек зациклился на чем-то одном) и функции Take a Break (тоже рабочее название). Последняя позволит сделать паузу в пользовании сервисом и подумать, насколько продуктивным было потраченное время.

Примечательно, что теперь любой желающий может увидеть тот самый слайд, с которого начинается расследование WSJ.

Источник: https://sostav.ua/
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