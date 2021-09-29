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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 сентября 21, 11:31
Apple и Samsung оштрафованы за отсутствие зарядных устройств
смартфон
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Бразильское агентство по защите прав потребителей (Procon-SP) собирается оштрафовать компании Apple и Samsung за то, что они продают смартфоны без зарядных устройств.
Требование прикладывать зарядку в стандартную комплектацию смартфона установлено в Бразилии на законодательном уровне.

Речь идёт о новых моделях iPhone 13, Galaxy Z Flip3 и Z Fold3 — именно у них бразильский регулятор не обнаружил комплектного адаптера для зарядки. Штраф будет выписан 29 сентября, его размер пока неизвестен. Помимо этого Apple и Samsung будут обязаны бесплатно выдать зарядные устройства всем покупателям указанных смартфонов, если они обратятся за этим к компаниям.

Это далеко не первые претензии бразильских властей к Apple. Так, в марте 2021 года эта компания была оштрафована приблизительно на 2 миллиона долларов США за рекламу, которая вводит потенциальных покупателей в заблуждение относительно зарядных устройств в комплектации смартфонов.

Apple перестала прикладывать зарядку и наушники к некоторым моделям смартфонов в 2020 году. Этих аксессуаров не было у iPhone XR, iPhone 11, iPhone SE второго поколения и iPhone 12, а теперь и у линейки iPhone 13. Компания объясняет это не экономией, а заботой об экологии. Хотя смартфоны не стали дешевле, а зарядку и наушники можно приобрести за дополнительную плату. Примеру Apple последовали другие компании, например, Samsung и Xiaomi, которые тоже перестали оснащать зарядными адаптерами некоторые модели флагманских смартфонов.

Источник: https://internetua.com/
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