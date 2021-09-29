Xiaomi 12 получит крошечные рамки и совершенно новый дизайн

По имеющимся данным, компания переходит на новый процесс при сборке Xiaomi 12, которые позволит китайскому технологическому гиганту еще сильнее сузить рамки и уменьшить подбородок экрана.





В целом уменьшение рамок экрана станет популярной тенденцией в этом и следующем годах. Инсайдер заявил, что он лично уже видел несколько грядущих смартфонов и прототипов, которые имеют одинаковые рамки со всех четырёх сторон экрана. Меньшие рамки также означают, что устройство будет предлагать более высокую эффективную площадь экрана.













Digital Chat Station также добавил, что основная тройная камера также будет иметь новый дизайн. Согласно имеющимся данным, модули камеры теперь будут визуально разделены перегородками, которые сделают заднюю панель более интересной в дизайнерской точки зрения.





Инсайдер также сообщил, что основная камера в Xiaomi 12 будет оснащена 50-мегапиксельным датчиком изображения, а не 200-мегапиксельным, как сообщалось ранее.





Согласно предыдущей информации, Xiaomi 12 станет первым флагманом со Snapdragon 898 и MIUI 13, но выйдет только в следующем году.





Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.



