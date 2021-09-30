Появились результаты краш-теста iPhone 13

Для испытаний специалисты использовали специальную роботизированную установку. Смартфоны роняли на бетон.





При первом падении экраном вниз с высоты 1,5 м iPhone 13 не получил никаких повреждений. При втором броске экран треснул по углам, а на алюминиевой рамке появились вмятины.





Экран iPhone 13 Pro, вероятно, из-за больше веса смартфона, треснул при первом падении. Идентичные результаты краш-теста получились и после надевания чехла на устройства.





Заднее стекло iPhone 13 отлично себя показало даже после 4 бросков. Правда, слабым местом оказалась камера. Покрытие треснуло уже при втором падении, в том числе и когда смартфон был в чехле.





Заднее стекло и камеры iPhone 13 Pro покрылись трещинами после первого падения. При этом в чехле задняя панель смартфона абсолютно не пострадала.





Отмечу, что ролик с краш-тестом опубликовала компания, которая продаёт страховки на такие ситуации. Они напрямую заинтересованы в том, чтобы смартфон разбился. Сто процентов доверять их исследованию не стоит.











