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IT-Индустрия
ИТ-Новости
30 сентября 21, 10:42
Появились результаты краш-теста iPhone 13
iPhone 13
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Американская страховая служба Allstate Protection Plan провела краш-тест iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Судя по результатам тестирования, смартфоны остались такими же прочными, как и iPhone 12.
Для испытаний специалисты использовали специальную роботизированную установку. Смартфоны роняли на бетон.

При первом падении экраном вниз с высоты 1,5 м iPhone 13 не получил никаких повреждений. При втором броске экран треснул по углам, а на алюминиевой рамке появились вмятины.

Экран iPhone 13 Pro, вероятно, из-за больше веса смартфона, треснул при первом падении. Идентичные результаты краш-теста получились и после надевания чехла на устройства.

Заднее стекло iPhone 13 отлично себя показало даже после 4 бросков. Правда, слабым местом оказалась камера. Покрытие треснуло уже при втором падении, в том числе и когда смартфон был в чехле.

Заднее стекло и камеры iPhone 13 Pro покрылись трещинами после первого падения. При этом в чехле задняя панель смартфона абсолютно не пострадала.

Отмечу, что ролик с краш-тестом опубликовала компания, которая продаёт страховки на такие ситуации. Они напрямую заинтересованы в том, чтобы смартфон разбился. Сто процентов доверять их исследованию не стоит.




Источник: https://internetua.com/
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