Amazon увеличила экран Echo Show до 15,6 дюймов

С разрешением 1080p Echo Show 15 выглядит почти как большая фоторамка, устройство можно закрепить на стене или разместить на подставке в книжной или альбомной ориентации.





Echo Show 15 можно рассматривать как многофункциональную домашнюю доску объявлений. На него могут выводиться напоминания в календаре, списки дел, новостные заголовки, обновления прогноза погоды и пр. Есть также виджеты, например «Что поесть», в котором содержатся рекомендации рецептов из таких источников, как Allrecipes и Epicurious, варианты доставки в ресторан и многое другое.





Виджет «Избранное умного дома» помогает просматривать настройки устройств умного дома и управлять ими. Можно включить просмотр камеры в реальном времени в режиме «картинка в картинке», чтобы следить за детьми, скажем, пока готовите ужин.





Согласно Amazon, эти виджеты Alexa также будут доступны на других моделях Echo Show, однако в Echo Show 15 они могут отображаться на главном экране, чего нельзя сделать в устройствах с меньшим экраном.





Кроме того, Echo Show 15 имеет новую функцию визуального идентификатора, которая может распознавать лицо пользователя и показать персонализированную информацию, такую ​​как встречи в календаре, напоминания и заметки.





Как и другие интеллектуальные дисплеи на базе Alexa, Echo Show 15 предлагает множество вариантов развлечений, включая Prime Video, Netflix, Hulu и другие.





Echo Show 15 оснащен процессором Amazon AZ2 Neural Edge.





Одна особенно интригующая новая функция заключается в том, что вы также можете научить Alexa распознавать звуки. Пользователь может научить устройство распознавать дверной звонок, сигналы микроволновки, стиральной машины и различные другие бытовые сигналы.





Echo Show 15 будет доступен в конце года по цене 249,99 долл.



