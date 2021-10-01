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IT-Индустрия
ИТ-Новости
1 октября 21, 10:50
Пользователи не спешат переходить на iOS 15
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Компания Apple выпустила большое обновление мобильной операционной системы iOS 15 десять дней назад — 20 сентября.
Свежая статистика аналитической компании Mixpanel показывает, что пользователи iPhone не спешат переходить на новую ОС.

По данным Mixpanel, уровень проникновения iOS 15 достиг 19,3%. Сама Apple пока не поделилась соответствующей официальной статистикой.

Скорость перехода на iOS 15 всё ещё отстаёт от прошлогодней iOS 14. За аналогичные 10 дней в прошлом году iOS 14 смогла набрать уже 32,9%.

Такую сниженную популярность iOS 15 объясняют несколькими причинами. С одной стороны Apple всё ещё продолжает поддерживать iOS 14 — эта ОС сможет получать важные обновления безопасности. С другой — некоторые анонсированные функции iOS 15 пока ещё недоступны для пользователей. С третьей — iOS 15 страдает от многих ошибок и недоработок, которые Apple ещё предстоит исправить.

Источник: https://internetua.com/
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