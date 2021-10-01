Пользователи не спешат переходить на iOS 15

Свежая статистика аналитической компании Mixpanel показывает, что пользователи iPhone не спешат переходить на новую ОС.





По данным Mixpanel, уровень проникновения iOS 15 достиг 19,3%. Сама Apple пока не поделилась соответствующей официальной статистикой.





Скорость перехода на iOS 15 всё ещё отстаёт от прошлогодней iOS 14. За аналогичные 10 дней в прошлом году iOS 14 смогла набрать уже 32,9%.





Такую сниженную популярность iOS 15 объясняют несколькими причинами. С одной стороны Apple всё ещё продолжает поддерживать iOS 14 — эта ОС сможет получать важные обновления безопасности. С другой — некоторые анонсированные функции iOS 15 пока ещё недоступны для пользователей. С третьей — iOS 15 страдает от многих ошибок и недоработок, которые Apple ещё предстоит исправить.



