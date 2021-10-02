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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 октября 21, 10:14
В iPhone 14 может использоваться флэш-память QLC
флэш-память QLC
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Будущие смартфоны Apple могут начать использовать флэш-память QLC NAND.
Источники сообщают, что компания уже работает с некоторыми партнёрами для разработки соответствующих решений, и внедрить их могут уже в линейке iPhone 14.

Благодаря переходу на QLC купертинский гигант сможет сэкономить, а заодно, возможно, предложить ещё больше флэш-памяти в своих смартфонах, хотя, учитывая некую консервативность Apple, не факт, что в ближайшие годы iPhone будут доступны в версиях с 2 ТБ памяти.

На данный момент, судя по всему, Apple продолжает использовать память TLC, но при этом это память производства Kioxia, а не Samsung, что, скорее всего, обусловлено меньшей ценой. Также в новых iPhone используется оперативная память LPDDR4X, тогда как конкуренты вовсю используют более современную LPDDR5.

Проблема всей ситуации в том, что память QLC менее долговечна и рассчитана на меньшее количество циклов перезаписи. И как это скажется на смартфонах, пока можно лишь гадать.

Источник: https://internetua.com/
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