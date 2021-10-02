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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 октября 21, 10:15
Samsung Galaxy A33 выйдет в начале 2022 года
Samsung Galaxy A33
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По данным GalaxyClub.nl, компания Samsung работает над смартфоном Galaxy A33, который должен заменить телефон Galaxy A32, дебютировавший ранее в этом году.
До этого момента источники сообщали, что Samsung работает над несколькими новыми смартфонами серии A, такими как Galaxy A13, Galaxy A53 и Galaxy A73, которые должны выйти в начале следующего года.

На данный момент информации о характеристиках Galaxy A33 нет. В январе Samsung выпустила Galaxy A32 5G, а в феврале — Galaxy A32 4G. Ожидается, что A33 может дебютировать в первые месяцы 2022 года. В отличие от предшественника, Galaxy A33 может выйти только в версии с поддержкой 5G. Серия Samsung Galaxy S22, скорее всего, дебютирует в январе. Вероятно, Galaxy A33 будет анонсирован после дебюта Galaxy S22.

Samsung Galaxy А32 5G имеет 6,5-дюймовый TFT дисплей разрешением 720 х 1600 пикселей, однокристальную систему Dimensity 720, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ флеш-памяти. Он работает под управлением Android 11 на базе One UI.

У Galaxy А32 5G есть 13-мегапиксельная камера для селфи, а в основной камере установлены датчики изображения разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп. В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Источник: https://internetua.com/
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