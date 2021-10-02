Samsung Galaxy A33 выйдет в начале 2022 года

До этого момента источники сообщали, что Samsung работает над несколькими новыми смартфонами серии A, такими как Galaxy A13, Galaxy A53 и Galaxy A73, которые должны выйти в начале следующего года.





На данный момент информации о характеристиках Galaxy A33 нет. В январе Samsung выпустила Galaxy A32 5G, а в феврале — Galaxy A32 4G. Ожидается, что A33 может дебютировать в первые месяцы 2022 года. В отличие от предшественника, Galaxy A33 может выйти только в версии с поддержкой 5G. Серия Samsung Galaxy S22, скорее всего, дебютирует в январе. Вероятно, Galaxy A33 будет анонсирован после дебюта Galaxy S22.





Samsung Galaxy А32 5G имеет 6,5-дюймовый TFT дисплей разрешением 720 х 1600 пикселей, однокристальную систему Dimensity 720, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ флеш-памяти. Он работает под управлением Android 11 на базе One UI.





У Galaxy А32 5G есть 13-мегапиксельная камера для селфи, а в основной камере установлены датчики изображения разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп. В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.



