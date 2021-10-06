Запущен сайт с украинскими санкционными списками

СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками во вторник, 5 октября.

На сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень из почти 4 тысяч физлиц и почти 2 тысяч юрлиц, против которых применяются санкции. На нем реализована функция поиска фигуранта по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.

При этом в отношении юрлиц указаны название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.

Ранее сообщалось, что СНБО вводит санкции против десятков россиян. Ограничительные меры коснутся лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ на территории Крыма и Донбасса, а также отравлению Навального.

Также сообщалось, что в Украине запустили систему учета олигархов. Она сможет вести учет всех людей, которые после принятия закона об олигархах в Раде будут под системой мониторинга СНБО.