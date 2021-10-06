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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 октября 21, 13:14
В Facebook назвали причину масштабного сбоя
Facebook
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Изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов вызвали проблемы, которые прервали связь.
В компании Facebook заявили, что сбой в работе соцсети произошел из-за неправильного изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах. Об этом сообщается на сайте Facebook Engineering.

"Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что основная причина этого отключения также повлияла на многие внутренние инструменты и системы, которые используются в повседневной работе, затрудняя попытки специалистов компании быстро диагностировать и решить проблему.

Ранее эксперты высказывали мнение, что глобальный сбой в соцсети Facebook и принадлежащих ей сервисах произошел, вероятнее всего, из-за непрофессионального обновления маршрутизаторов сотрудниками компании. 

Напомним, сбой в работе Facebook стал крупнейшим в истории. Доступ к соцсетям и сервисам компании был закрыт семь часов.

Источник: https://korrespondent.net/
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