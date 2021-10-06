Microsoft выпустила Windows 11. Как обновиться

Компания Microsoft с наступлением 5 октября выпустила операционную систему Windows 11 в качестве бесплатного обновления для Windows 10. Компания называет Windows 11 "самой защищенной" операционной системой семейства. Microsoft уверена, что не менее 15 процентов пользователей установят обновление уже сегодня. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Windows 11 раньше срока





Американская корпорация Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила новую операционную систему Windows 11. Выход новой версии ОС должен был состояться 5 октября по американскому времени, но она стала доступна для пользователей, когда в США было еще 4 октября.





Система будет распространяться через центр обновления Windows волнами, в зависимости от оценки пригодности компьютера. Те, кто хотят установить Windows 11 вручную, могут скачать помощник по установке с сайта Microsoft.





Компьютеры с установленной на них Windows 10 могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии. Другие пользователи получат предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии, что их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.





Требования для Windows 11





Windows 11 предъявляет более высокие требования к компьютеру. Microsoft выпустила приложение PC Health Check, которое проверит, будет ли работать Windows 11 на устройстве. Скачать его можно на сайте компании.





Минимальные системные требования для поддержки Windows 11:





- двухъядерный совместимый процессор с частотой 1 ГГц и выше

- 4 ГБ оперативной памяти

- 64 ГБ встроенной памяти

- видеокарта с поддержкой DirectX 12 или новее

- дисплей размером от 9 дюймов и с разрешением не менее 720p и выше

- совместимость с модулем TPM 2.0, UEFI и Secure Boot





Если устройство не отвечает минимальным требованиям, на него все равно можно установить Windows 11 через ISO-образ, который есть на той же странице, что и помощник по установке. Microsoft не будет этому препятствовать, но компания не гарантирует полную совместимость системы и ее надежную работу.





Отвечает на вызовы пандемии





Компания анонсировала выпуск новой версии Windows в конце августа. Необходимость разработки новой системы Microsoft аргументировали изменениями, произошедшими из-за пандемии коронавируса практически во всех сферах жизни.





Так, люди стали чаще использовать компьютер для решения повседневных и деловых задач, проводить больше времени в глобальной сети, играть с друзьями, устраивать коллективные онлайн-встречи, видеоконференции и совещания.





Все это, по словам корпорации, существенно изменило роль ПК в современном мире и сподвигло компанию к созданию Windows 11 - платформы, которая должна сделать взаимодействие с компьютером более удобным и комфортным.





Для реализации этой цели Microsoft в очередной раз перекроила интерфейс своей ОС и внесла в нее множество изменений. Среди основных черт Windows 11 Microsoft назвала:





- новый дизайн

- интеграцию чата Microsoft Teams в панель задач

- больше возможностей для работы в облаке

- новый магазин приложений Microsoft Store (туда планируют интегрировать приложения для мобильной операционной системы Android и Linux-приложения)

- оптимизацию системы для работы с сенсорными экранами и голосовым вводом





Как обновиться до Windows 11





Несколько советов, как обновиться сегодня тем, у кого устройства поддерживают Windows 10, или устройство, на котором разрешено обновление до Windows 11:





- проверить, поддерживает ли компьютер обновления через приложение Microsoft PC Health Check

- создать резервные копии всех важных документов, приложений и данных

- зайти в Настройки, выбрать пункт Обновление и безопасность, далее Центр обновления Windows

- если доступно бесплатное обновление Windows 11, вариант загрузки и установки появится в меню, далее нужно следовать инструкциям

- если же этого пункта нет, можно попробовать воспользоваться новым по установке от Microsoft, который доступен на сайте корпорации (первая ссылка в этой статье)





Windows 11 будет получать одно крупное обновление в год, сами обновления станут на 40 процентов меньше и устанавливаться в фоне.





Отметим, что поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года.



