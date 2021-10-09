ASUS представила видеокарту GeForce RTX 3070 Noctua Edition

Стоит отметить, что это первое решение, созданное совместно ASUS и Noctua после заключения компаниями договора о долгосрочном партнерстве.





В видеокарте ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition используется пара вентиляторов NF-A12×25. Они создают мощный поток воздуха, направляя его на массивный радиатор толщиной 2,3 слота, разработанный совместно командами инженеров ASUS и Noctua. Среди решений, над которыми работали обе команды, были вопросы плотности размещения ребер и местоположение тепловой трубки радиатора для улучшения характеристик воздушного потока, создаваемого вентиляторами NF-A12×25. Чтобы обеспечить низкий уровень шума, надлежащие акустические характеристики, высокую эффективность охлаждения, а также достаточное место для размещения пары 120-миллиметровых вентиляторов, видеокарта получила конструкцию толщиной в 4,3 слота.





Отмечается, что по сравнению с видеокартой TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition, версия Noctua Edition генерирует на 10 дБ меньше шума при том же лимите мощности и температуре.





В дополнение к специально разработанному радиатору и современным вентиляторам, GeForce RTX 3070 Noctua Edition оснащена всеми фирменными функциями, которыми известны видеокарты ASUS. Переключатель двух профилей BIOS установлен в тихий режим для оптимального баланса шума и производительности, а технология 0db (пассивный режим работы) делает видеокарту полностью бесшумной, выключая вентиляторы при небольших нагрузках. Фирменная технология изготовления Auto-Extreme призвана гарантировать точность размещения и качество пайки компонентов, а задняя пластина с вентиляционным отверстием обеспечивает улучшенный отвод нагретого воздуха от видеокарты. Кроме того, 144-часовой процесс тестирования свидетельствует, что видеокарта готова к работе в течение длительного времени прямо из коробки.













Отметим, что в этой видеокарте была выбрана пара 120-мм вентиляторов NF-A12×25, которые изготовлены из фирменного жидкокристаллического полимера Noctua Sterrox с чрезвычайно низким коэффициентом теплового расширения, что дает возможность лопастям вентилятора вращаться на расстоянии всего 0,5 мм от наружной рамы. Этот чрезвычайно малый допуск позволяет NF-A12×25 эффективнее справляться с противодавлением и уменьшить утечку воздуха между кончиками лопастей и внешней рамой. Усиленные металлическими элементами ступица и ось вентилятора помогают поддерживать этот зазор неизменным.





Кроме того, специальная микросхема для ШИМ-управления с технологией Smooth Commutation Drive 2 снижает уровень шума вентилятора на меньших скоростях. Настроенный для комфортной работы акустический профиль вентилятора оптимален для работы в сочетании с радиатором видеокарты. Благодаря особой форме кончиков лопастей (технология Flow Acceleration Channels) улучшается эффективность охлаждения и уменьшается вихревой шум. Выемки на раме вентилятора (технология Inner Surface Microstructures) помогают уменьшить шум от проходящих мимо них лопастей. Антивибрационные накладки, изготовленные из мягкого силикона, предотвращают передачу резонансной вибрации на видеокарту и далее на корпус.



