Пользователей iPhone не впечатлил iPhone 13

Авторы опроса задались вопросом узнать, что давние пользователи iPhone думают о новой серии iPhone 13. Результаты этого опроса показывают, что серия iPhone 13 в целом получилось не особенно впечатляющей. 64% пользователей iPhone считают, что линейка iPhone 13 либо не очень интересна, либо совсем не интересна.





76,8% заявили, что не планируют переходить на новую серию iPhone 13. Однако для тех, кто будет обновляться, iPhone 13 Pro является наиболее интересным вариантам. Его выбирают 42,5% пользователей, которые настроены купить новинку, а 26,3% предпочтут iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Mini по-прежнему не пользуется большой популярностью: на эту модель ориентируется лишь 9,2% пользователей.





Названы основные моменты, которые делают iPhone 13 неинтересным для существующих пользователей iPhone. 29,3% заявили, что главной причиной является отсутствие Touch. До появления серии iPhone 13 ходили слухи, что он будет использовать Touch ID. Эти слухи оказались ложными, что разочаровало многих пользователей. Также в качестве недостатков называют отсутствие постоянно включенного дисплея и чёлку.





Для тех, кто будет обновляться, основной причиной является дисплей ProMotion с частотой 120 Гц. Этот факт назвали 34,1% потенциальных покупателей. Большая батарея и лучшая камера также являются причинами для обновления. Интересно, что «просто пора обновить смартфон» — вторая по популярности причина.





Многие из тех, кто не обновится до iPhone 13, не уйдут с платформы. Они либо дождутся iPhone 14 (36,8%), либо подождут ещё несколько лет (32,3%), либо купят более старый iPhone (11,3% респондентов). Только 16,1% респондентов перейдут на Android, а 3,5% еще не решили.



