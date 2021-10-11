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10 октября 21, 13:07
В Украине официально стартует продажа iPhone 13
В аэропорт «Борисполь» уже доставлена первая официальная партия продукции компании Apple. Она составляет более 8 тысяч новых смартфонов iPhone 13 стоимостью около 7,5 млн долларов.
В Украине старт продаж новых iPhone 13 начинается 15 октября.
Официальная стоимость уже озвучена:
— iPhone 13 mini (128 ГБ) — 26 499 гривен;
— iPhone 13 (512 ГБ) — 41 499 гривен;
— iPhone 13 Pro (1 ТБ) — 55 999 гривен.
— iPhone 13 Pro Max (1 ТБ) — 59 999 гривен.
Источник: https://nua.in.ua/