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IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 октября 21, 13:07
В Украине официально стартует продажа iPhone 13
Apple
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В Украине официально стартует продажа iPhone 13.
В аэропорт «Борисполь» уже доставлена первая официальная партия продукции компании Apple. Она составляет более 8 тысяч новых смартфонов iPhone 13 стоимостью около 7,5 млн долларов.

В Украине старт продаж новых iPhone 13 начинается 15 октября.

Официальная стоимость уже озвучена:

— iPhone 13 mini (128 ГБ) — 26 499 гривен;
— iPhone 13 (512 ГБ) — 41 499 гривен;
— iPhone 13 Pro (1 ТБ) — 55 999 гривен.
— iPhone 13 Pro Max (1 ТБ) — 59 999 гривен.

Источник: https://nua.in.ua/
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